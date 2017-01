Chương trình diễn ra từ ngày 20 đến 26-1 (nhằm 23 đến 29 tháng Chạp âm lịch), tại khu vực The Crescent (Hồ Bán Nguyệt), đô thị Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP HCM. Riêng các khu vực Đường Xuân, Vườn Xuân, Bến Xuân sẽ phục vụ khách tham quan đến mùng 6 Tết.

Đặc biệt, tại lễ khai mạc, Hát Chầu Văn là một trong những tiết mục mở màn cho Hội chợ Hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Đinh Dậu 2017.

Ông Trương Quốc Hưng - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng, Trưởng Ban Tổ chức chương trình Hội chợ Hoa xuân Phú Mỹ Hưng 2017 chia sẻ:“Tổ chức UNESCO vừa chính thức công nhận thêm một loại hình văn hóa dân gian của Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đó chính là văn hóa “Thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người Việt”, nổi bật là “nghi lễ Chầu Văn”. Ban Tổ chức Hội chợ Hoa xuân Phú Mỹ Hưng mong muốn được giới thiệu đến công chúng nghệ thuật diễn xướng dân gian kết hợp giữa múa và hát được cách điệu hình tượng hóa nghệ thuật giá “Cô bé thượng ngàn” qua sự thể hiện của nam nghệ sĩ xuất sắc Ngọc Sơn và nhóm múa phụ họa đến từ Nhà hát chèo Quân Đội. Sự xuất hiện của loại hình nghệ thuật đặc sắc này không chỉ mang đến điểm nhấn độc đáo, mới lạ mà còn thể hiện được nét đặc trưng của chương trình - là nơi hội tụ những nét văn hóa vùng miền độc đáo của Việt Nam”.

Tiếp nối thành công của những năm trước, đồng thời bám sát chủ đề đã được đăng ký bản quyền là “Hoa Đồng Cỏ Nội”, Hội chợ Hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Đinh Dậu 2017 mang đến cho khách tham quan một không gian văn hóa làng quê của đất nước Việt Nam với chủ đề chính là “Xuân No Ấm”.

Chủ đề “Xuân No Ấm” truyền tải cảm xúc hân hoan, vui sướng khi không khí Tết đang cận kề và ngập tràn trên những cánh hoa khoe sắc, những bộ quần áo mới, những bữa cơm sum vầy… sau một năm vất vả, bộn bề lo toan với cuộc sống và hơn nữa chính là khát vọng và mơ ước chung của tất cả người con Việt Nam về một năm mới sung túc, thịnh vượng hơn.

Xuất phát từ mong muốn đó, Hội chợ Hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Đinh Dậu 2017 sẽ tái hiện khung cảnh một làng quê Việt no ấm, sung túc và không kém phần độc đáo, thơ mộng… chắc chắn sẽ mang đến những trải nghiệm vô cùng thú vị cho du khách tham quan. Hội chợ Hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Đinh Dậu 2017 được chia làm 4 khu vực chính:

Đường Xuân: Là điểm nhấn chính của Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng, cũng là khu vực thể hiện rõ nét chủ đề “Xuân No Ấm”, được chia làm 3 phân đoạn chính: Ngày mới: Đó là hình ảnh sáng tạo, đáng yêu, ngộ nghĩnh của đại diện linh vật năm Đinh Dậu - những gia đình gà đại cát làm bằng chất liệu mây, tre… tượng trưng cho một cuộc sống phồn thịnh; các thúng hoa, chậu hoa nhỏ xinh được thiết kế cách điệu thành những thành đàn gà tíu tít, dễ thương cùng hàng trăm chiếc lồng đèn xanh đỏ đung đưa… Ngoài ra, còn có bộ sưu tập hình ảnh, mô hình, thông tin các chủng loại gà của mọi miền đất nước.

Một điểm nhấn không thể bỏ qua của Đường Xuân chính là con đường Mộc Xuân Thảo Dược do nhà tài trợ chính - Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam - nhãn hàng dầu gội sạch gàu Clear thực hiện. Con đường Mộc Xuân Thảo Dược được thiết kế vô cùng độc đáo với rất nhiều loại thảo mộc như: Lan Chi, Dương Xỉ, Kim Ngân, Bạc Hà Lá Quế, Dứa Nam Mỹ… được trang trí tinh tế, tương tác với người xem qua âm thanh và ánh sáng.

Bội thu: Khách du xuân sẽ có cơ hội hòa mình vào không khí miền quê độc đáo và tìm về những kí ức gắn liền với quê nhà, với tuổi thơ qua hình ảnh: cánh đồng lúa chín vàng cùng với những cánh diều bay rợp trời; những chú bù nhìn tạo dáng mới lạ; những cánh chuồn chuồn đủ màu sắc; vườn hoa hướng dương vàng rực như ánh mặt trời…

No ấm: Cũng trên Đường Xuân, du khách sẽ có cơ hội cảm nhận sự thăng hoa của nghệ thuật sắp đặt tinh tế: các thúng hoa đủ loại, nhiều màu sắc được bố trí rợp trời; những chiếc lồng gà quen thuộc nhưng dưới bàn tay của người nghệ sĩ trở thành những ngọn hoa thiên đăng lãng mạn… Và thú vị hơn hết là một khu chợ quê truyền thống được tái hiện ngay giữa lòng đô thị hiện đại với mâm ngũ quả, đặc sản trái cây vùng miền…

Đặc biệt, ở đoạn cuối của Đường Xuân, du khách sẽ bắt gặp những hình ảnh thân thương, báo hiệu một mùa Xuân No Ấm nữa lại về: một ngôi nhà truyền thống với cây nêu, cờ hoa, câu đối và sản vật đầy ắp sau nhà…

Vườn Xuân: Cũng hướng đến chủ đề “Xuân No Ấm”, khu vực Vườn xuân sẽ thật sự là một khu vườn dân dã với những cây trái mộc mạc. Năm nay, ngoài những loại hoa trái quen thuộc như: bầu, bí, mướp, cà… khu này còn có vườn hoa cải và hoa hướng dương, góp thêm sắc màu rực rỡ, tạo điểm nhấn thú vị cho Hội chợ Hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Đinh Dậu 2017.

Ngoài ra, nơi này cũng chính là địa điểm tổ chức cuộc thi “Hoa Cảnh” nhằm tôn vinh các loài hoa rực rỡ, kỳ hoa dị thảo của làng quê Việt, gồm có 3 bộ môn chính: Hoa Lan, Hoa sứ, Hoa đồng cỏ nội – kỳ hoa dị thảo. Hội thi năm nay đã thu hút 131 tác phẩm dự thi đặc sắc của 51 nghệ nhân từ các tỉnh - thành như: TP HCM, Bến Tre, Vĩnh Long, An Giang, Bình Dương… về tranh tài với tổng chi phí tổ chức và giải thưởng gần 300 triệu đồng.

Bến xuân: Phát huy lợi thế diện tích mặt nước rộng lớn của Hồ Bán Nguyệt, khu vực Bến Xuân luôn là điểm nhấn riêng, chỉ có tại Hội chợ Hoa xuân Phú Mỹ Hưng. Bến Xuân sẽ tái hiện hình ảnh chợ quê sinh động với những chiếc thuyền hoa, thuyền chở nông sản tấp nập, xuôi ngược; có bến thả hoa đăng để du khách tham quan cầu duyên, tài, lộc, bình an. Đặc biệt, hằng đêm có chương trình đờn ca tài tử, chầu văn, chèo.

Góp xuân: Đây là khu vực mang tính cộng đồng cao của Hội chợ Hoa xuân Phú Mỹ Hưng, đây là nơi trưng bày các tác phẩm hoa cảnh nghệ thuật của các nghệ nhân, nhà vườn đến từ nhiều địa phương. Năm nay, khu vực Góp Xuân của Hội chợ Hoa xuân Phú Mỹ Hưng sẽ có sự tham gia đóng góp hoa cảnh của các nghệ nhân đến từ các vùng hoa kiểng nổi tiếng như: TP HCM, Bến Tre, Tây Ninh, Long An… với nhiều tác phẩm hoa cảnh nổi bật như: Linh Sam - giải Vàng tại Bonsai châu Á Thái Bình Dương; khế cổ 300 năm tuổi; mai lão trên 70 năm tuổi; lộc vừng cổ; kim quýt…

Ngoài các hạng mục Đường xuân, Bến xuân, Vườn xuân, Góp xuân… tại khu vực Crescent Mall có tiểu cảnh Đoàn tàu mùa Xuân - Pepsi Tết sum vầy. Hình ảnh đoàn tàu mang không chỉ mang đến niềm vui đoàn tụ, sum vầy trong dịp Tết mà còn hứa hẹn là địa điểm thú vị cho những ai yêu thích chụp ảnh.

Như các năm trước, Hội chợ Hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Đinh Dậu 2017 còn có các khu vực phục vụ nhu cầu mua sắm, giải trí, ẩm thực của khách tham quan với 500 gian hàng hoa kiểng, 200 gian hàng phục vụ Tết. Năm nay, khu vực ẩm thực gồm 3 khu vực chính, phục vụ các món ăn độc đáo và hấp dẫn: ẩm thực một thoáng Miền Tây, ẩm thực vùng miền, ẩm thực các nước.

Bên cạnh đó còn có khu Chợ Quê với rất nhiều sản phẩm chất lượng, đặc biệt có các mâm ngũ quả được bày trí sẵn giúp du khách dễ dàng mua sắm và chuẩn bị cho những ngày Tết. Ngoài ra, các gian hàng sản phẩm sạch cũng phục vụ du khách trong dịp Tết này.

Kết quả cuộc thi “Hoa Cảnh” Hội chợ Hoa xuân Phú Mỹ Hưng 2017

1 / Bộ m ôn Hoa Lan:

Giải Đặc biệt, trị giá 5 triệu đồng được trao cho nghệ nhân

Phan Thị Thanh Tuyến - Quận 10

Giải Nhất, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng thuộc về nghệ nhân:

Lê Văn Hai - Bến Tre

Nguyễn Thanh Phương - Bến Tre

Nguyễn Văn Bền - Bến Tre

Chấn Toàn - Quận 7

Vũ Văn Thủ - Thái Bình

2/ Bộ m ôn Hoa Sứ:

Giải Nhất - Sứ lớn, trị giá 8 triệu đồng được trao cho nghệ nhân:

Trần Kim Hoàng - Bình Chánh

Giải Nhất - Sứ trung, trị giá 6 triệu đồng được trao cho nghệ nhân:

Lê Bảo Châu Ngân - Bình Chánh

3/ Bộ m ôn Hoa Đồng Cỏ Nội - Kỳ Hoa Dị Thảo:

Giải nhất, trị giá 8 triệu đồng được trao cho nghệ nhân:

Trần Văn Minh – An Giang