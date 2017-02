Tăng cường hợp tác du lịch Việt Nam - Đài Loan

Thứ Năm, 16/02/2017 11:24

Nhằm xúc tiến, đẩy mạnh lượng khách du lịch giữa Việt Nam và Đài Loan, mới đây, ngành du lịch TP HCM và Cục Du lịch tỉnh Đài Trung đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc tăng cường hợp tác song phương, quảng bá điểm đến, xây dựng sản phẩm, thường xuyên thông tin trực tiếp và tạo điều kiện tốt nhất để phát triển du lịch 2 bên.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lã Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, cho biết: Năm 2016 có 338.000 lượt khách Đài Loan đến TP HCM, tăng 11,7% so với năm trước. Về phía khách Việt Nam, năm qua cũng có trên 20.000 lượt khách từ TP HCM đến Đài Loan, tăng trên 30% so với năm 2015. Hiện tour du lịch đến Đài Loan được xem là “hot” nhất hiện nay đối với nhiều công ty du lịch lớn tại Việt Nam với mức độ tăng trưởng từ 50%-80% so với năm trước.

Năm qua, ngành du lịch Đài Loan cũng đơn giản hóa các thủ tục đến Đài Loan, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho du khách Việt Nam sang du lịch Đài Loan.