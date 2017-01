Lễ hội Tết tại The Oxygen

Thứ Năm, 12/01/2017 07:27

The Oxygen - khu phức hợp mua sắm kiểu mới với nhiều không gian sinh động

Tết là ngày hội quan trọng nhất trong năm của người Việt Nam. Đây là dịp gia đình sum họp, các thành viên trong nhà quây quần bên nhau, thăm viếng bạn bè với những câu chúc Tết nhiều ý nghĩa. Trẻ con được xúng xính áo mới và nhận bao lì xì mừng tuổi. Dù người Việt Nam có chút thay đổi cách đón Tết cho phù hợp với cuộc sống hiện đại nhưng tinh thần ngày Tết cổ truyền vẫn được gìn giữ, để cùng hướng về tổ tiên và chuẩn bị mua sắm những vật dụng mới đón Xuân.

Trong tinh thần đó, CapitaLand Việt Nam tổ chức lễ hội Tết tại khu phức hợp mua sắm The Oxygen vào thứ bảy, 14-1. Đây là một trong những sự kiện hằng tháng được tổ chức nhằm xây dựng một cộng đồng thân thiện cho cư dân và các khu vực lân cận.

The Oxygen là khu phức hợp mua sắm 3 tầng với tổng diện tích rộng rãi hơn 8.000 m2 tại khu vực thương mại của tòa nhà cao cấp The Vista quen thuộc (628C xa lộ Hà Nội, phường An Phú, quận 2, TP HCM). Công ty CapitaLand Việt Nam định vị The Oxygen là khu vực “vui chơi và giải trí của Thảo Điền”, đây là một khu phức hợp mua sắm kiểu mới dành cho cộng đồng với nhiều không gian sinh động, các khoảng xanh rợp mát từ thiên nhiên. The Oxygen sẽ truyền nguồn năng lượng tích cực và mọi người sẽ luôn được thư giãn nhất.

Ban nhạc biểu diễn cuối tuần tại The Oxygen

The Oxygen là điểm đến của những ai thích mua sắm thuận lợi. Mọi người có thể đến để đi dạo, tận hưởng những tiện ích và hòa vào khung cảnh thoải mái, giống như bạn đang hít thở không khí hằng ngày. The Oxygen có nhiều hoạt động đa dạng theo kiểu mới, tập trung nhiều vào ẩm thực với các nhà hàng “Đông - Tây hội ngộ” các món ăn phong phú và các quán cà phê nổi tiếng như Starbuck, Tous Les Jours, GaXeo, Kerean BBQ KOGI ZIP và siêu thị Genshai. The Oxygen cũng cho bạn những chỗ thư giãn để chiều chuộng bản thân như Camelia Spa ở tầng 2. Đặc biệt, The Oxygen là nơi trẻ em được quan tâm hết mực với nhiều lớp học phong phú như các lớp học tiếng Anh của ILA, học toán của Superbrains, học tiếng Hoa của GOODKIDS, được kích thích đa chiều não bộ khi theo học ở My Little Genius. The Oxygen còn cung cấp những không gian làm việc chung coworking space Toong.

Mỗi góc nhỏ ở The Oxygen đều đã tràn ngập sắc xuân ngày Tết, các cửa hàng đã được trang trí sống động với đèn lồng và các loại hoa đủ màu. Lễ hội Tết ở đây không chỉ là một hoạt động nhỏ mà còn là một địa điểm cho cả gia đình và bạn bè cùng hẹn hò bên nhau. Mọi người sẽ cùng vui chơi trong ngày thứ bảy thảnh thơi trong không khí Tết nhộn nhịp. The Oxygen sẽ tổ chức nhiều trò chơi dành cho cả nhà, có thức ăn truyền thống Việt Nam và cả âm nhạc rộn rã.

Hãy cùng tham gia lễ hội Tết tại The Oxygen để bắt đầu các hoạt động đón Tết nguyên đán với rất nhiều hoạt động phong phú, dành cho cả nhà từ người lớn đến trẻ em, với những tiết mục biểu diễn nghệ thuật, những trò chơi dân gian và các gian hàng Tết đa dạng. Trẻ em sẽ tha hồ tô tượng và tò he, người lớn tham gia thi làm gỏi cuốn, thi bày mâm ngũ quả, thi cắt bánh chưng, thi ăn mứt... Và cả nhà sẽ cùng nhau học vẽ thiệp Tết và viết thư pháp.

Ngoài ra mọi người còn có những hoạt động vui nhộn khác như bốc thăm trúng thưởng, nhảy sạp, nghe biểu diễn nhạc với những ca sĩ và vũ công tài năng. Nhân dịp này, mọi người có thể tranh thủ mua sắm Tết tại gian hàng Tết Bazaar để mua nhiều vật dụng cho gia đình và trẻ em, thực phẩm ngày Tết, hoa và cây xanh trang trí Tết.

The Oxygen là nơi dành cho những thành viên trong gia đình và các nhóm bạn cùng nhau tụ họp gặp gỡ, trò chuyện và tận hưởng những thời điểm bên nhau vui vẻ. Trong khi các bé có không gian an toàn để vui chơi và học thêm các môn năng khiếu, phụ huynh tận dụng thời gian để mua sắm hay gặp mặt bạn bè. Mỗi ngày khi con đi học thì mẹ cũng cùng đến The Oxygen, đi dạo vòng quanh khu vực cây cỏ, hẹn hò bạn bè, tranh thủ mua sắm vào các kỳ giảm giá “garage sale”, hội chợ ngày chủ nhật, sinh nhật hay các hoạt động từ thiện.

Cùng chung một tập đoàn CapitaLand ở Singapore, The Oxygen có lợi thế tích lũy kinh nghiệm phong phú và năng lực quản lý của CapitaLand Mall Asia, một nhánh về hoạt động bán lẻ trong các khu phức hợp mua sắm. Vì thế, The Oxygen chắc chắn sẽ đem đến nhiều lợi ích thú vị về văn hóa tiêu dùng cho cư dân trong khu vực quận 2 và các vùng lân cận.

The Oxygen luôn mong muốn mang đến cho khách viếng thăm những hoạt động thân thiện và vui vẻ. Vào ngày thứ bảy, 14-1, sẽ là một lễ hội Tết thật sôi động. Sự kiện mở cửa tự do không bán vé dành cho mọi người.

Dõi theo The Oxygen tại: www.facebook.com/theoxygenmall.