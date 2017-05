Đừng để “công chúa” An Giang ngủ quên

Thứ Năm, 25/05/2017 08:32

An Giang sẽ đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái gắn với sinh hoạt cộng đồng, khai thác tiềm năng còn bỏ ngỏ là du lịch đường sông và du lịch mùa nước nổi

Nằm trong chuỗi hoạt động Tháng Du lịch An Giang năm 2017, tọa đàm Liên kết phát triển tuyến du lịch An Giang vừa diễn ra tại TP Châu Đốc đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp không khói tỉnh này.

An Giang không chỉ có núi Sam

Năm 2016, tỉnh An Giang đón khoảng 6,5 triệu lượt khách du lịch; đứng thứ 3 trên cả nước, sau TP HCM và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Lên, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang, doanh thu từ du lịch lại khá khiêm tốn vì lượng khách đông nhưng chủ yếu là khách hành hương, nhiều người không lưu lại hơn 1 ngày.

Nhìn nhận hạ tầng giao thông kết nối các điểm đến khang trang, thuận tiện; sản phẩm du lịch độc đáo, phong phú nhưng nhiều đại biểu cho rằng An Giang chưa khai thác hết tiềm năng vốn có. Nhiều đại diện doanh nghiệp (DN) lữ hành ở Đà Nẵng, Hà Nội cho biết chỉ biết đến An Giang qua lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam. Khi đến tận nơi khảo sát mới biết đây là vùng đất có nhiều thắng cảnh, di tích độc đáo. Ông Nguyễn Hồng Đài, Giám đốc APT Travel, dẫn chứng: "Trong tiềm thức người Bắc, An Giang chỉ có miếu Bà Chúa Xứ núi Sam chứ họ không biết còn có rừng tràm Trà Sư, Khu Du lịch Núi Cấm, làng nghề dệt lụa, lễ hội đua bò,...". Với nhiều điểm đến hấp dẫn như vậy, theo ông Đài, không chỉ tập trung vào mũi nhọn du lịch tâm linh, ở mỗi giai đoạn, An Giang nên chọn một điểm đến làm chủ đề và quảng bá rộng rãi. "Cái gì đã nhớ rồi người ta sẽ không quên. Vì vậy tại sao không đầu tư, tập trung vào cái mới để phong phú hơn" - ông Đài đặt vấn đề. Đồng quan điểm, ông Nguyễn Đức Chí, Phó trưởng Phòng Quản lý lữ hành Sở Du lịch TP HCM, cho rằng An Giang phải nghiên cứu xây dựng thương hiệu du lịch cho tỉnh nhà sao cho khác biệt, độc đáo so với các tỉnh, thành khác dựa vào lợi thế có sẵn như cảnh sắc tươi đẹp của vùng Bảy Núi, lễ hội đua bò,...

Tỉnh An Giang sẽ quy hoạch lại hàng quán, trả lại cảnh quan tươi đẹp cho Khu Du lịch Núi Cấm

Ví du lịch An Giang như một nàng công chúa còn ngủ quên, ông Guillaume Van Grinsven, chuyên gia cấp cao P.U.M, cho rằng cần có hoàng tử đánh thức nàng công chúa mà ở đây phụ thuộc rất nhiều vào sự chung tay góp sức của các DN lữ hành. Trong đó, việc quảng bá rộng rãi, sự liên kết chặt chẽ giữa DN trong tỉnh với ngoài tỉnh, giữa nhà nước với DN rất quan trọng.

Nói về vấn đề liên kết, ông Đinh Thép, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch An Giang, cho biết hiệp hội sắp ra mắt trang web chung của du lịch An Giang. Trong đó có đầy đủ thông tin về dịch vụ, điểm đến,... Đây sẽ là cầu nối để các DN lữ hành trong và ngoài tỉnh hợp tác để khai thác du lịch, hai bên cùng có lợi.

Hội thi chọi gà tre nghệ thuật ở huyện Tân Châu sẽ được tổ chức thường xuyên theo nhu cầu của các công ty lữ hành

Chấn chỉnh trật tự ở Khu Du lịch Núi Cấm

An Giang có thế mạnh du lịch tâm linh gắn liền với di tích miếu Bà Chúa Xứ núi Sam. Tuy nhiên, thế mạnh này không mang lại nguồn thu xứng tầm bởi lượng khách hành hương đông nhưng đa số chỉ đến rồi về trong ngày. Trong khi đó, theo bà Phan Yến Ly, đại diện Công ty TNHH MTV Dịch vụ lữ hành Saigontourist, khách quốc tế cũng chỉ xem An Giang là điểm trung chuyển giữa Campuchia và Việt Nam. Lý do là ngoài hạn chế trong khâu quảng bá, theo bà Ly, còn do cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ đi kèm yếu kém. Ở An Giang, số khách sạn từ 3 sao trở lên rất ít, số nhà hàng đạt chuẩn thiếu, không đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của du khách.

Ngoài lưu trú và ăn uống, một vấn đề nhỏ mà lớn cũng được nhiều đại biểu quan ngại đó là nhà vệ sinh. Hệ thống nhà vệ sinh ở các điểm du lịch ở An Giang như núi Sam, di tích đồi Tức Dụp,... thiếu và chưa được đầu tư, chăm sóc chu đáo. Đại diện nhiều DN cho biết sẽ cân nhắc việc đưa khách đến những tuyến điểm thiếu nhà vệ sinh vì ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động tham quan, thư giãn của du khách.

Bên cạnh đó, việc kinh doanh buôn bán bát nháo cũng gây phản cảm do du khách. Cụ thể là Khu Du lịch Núi Cấm có cảnh quan thiên nhiên rất đẹp với rừng cây, hồ nước, tượng Phật nhưng xen vào đó là những dãy hàng quán lụp xụp, xe máy ra vào rầm rộ làm xấu tầm nhìn của du khách.

Thừa nhận những hạn chế trên, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch tỉnh An Giang, cho biết tỉnh đã lên kế hoạch xây hệ thống nhà vệ sinh hiện đại, đạt chuẩn ở khu vực núi Sam và núi Cấm để phục vụ du khách. Riêng ở núi Cấm, kế hoạch quy hoạch lại hàng quán ở khu vực sẽ được triển khai trong thời gian sớm nhất để nơi đây xứng đáng là Đà Lạt của miền Tây.

Trăn trở với thực tế lượng khách đông nhưng ít người lưu lại, ông Bình cho biết: "Khi du khách sáng đi chiều về, lợi kinh tế thì ít mà hại về vấn nạn môi trường thì nhiều. Để khách đến lưu trú ngày một đông hơn, tỉnh kêu gọi sự hợp tác đầu tư và sẽ tạo mọi điều kiện để các DN lữ hành hoạt động hiệu quả nhất".