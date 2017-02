Các khu nghỉ dưỡng tốt nhất châu Á

Thứ Ba, 21/02/2017 07:51

Four Seasons Tented Camp Golden Triangle ở Thái Lan hay Banyan Tree của Việt Nam là những khu nghỉ dưỡng tốt nhất châu Á do độc giả trang CNTraveler bình chọn.

ITC Grand Bharat (Gurgaon, Ấn Độ): ITC Grand Bharat có kiến trúc như một cung điện tuyệt đẹp, với 104 phòng mang phong cách kiến trúc Ấn Độ cổ điển: mái vòm, đá sa thạch hồng được chạm khắc tinh tế, đầy đủ dịch vụ chăm sóc hiện đại như khu spa, các lớp học yoga.

The Mulia & Mulia Villas (Bali, Indonesia): Nằm ở đông nam của Nusa Dua Một, khu nghỉ dưỡng The Mulia & Mulia Villas có 745 phòng cùng nhiều dịch vụ cao cấp, sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm thật sự giống như ở trên “thiên đường”.

The Sarojin (Khao Lak, Thái Lan): The Sarojin mở cửa vào tháng 5/2015, với 56 phòng nghỉ dưỡng. Việc nằm cạnh ngôi Khao Lak yên bình cùng với những dải cát trắng của biển làm cho The Sarojin trở thành một nơi nghỉ ngơi lãng mạn yên tĩnh.

Four Seasons Tented Camp Golden Triangle (Chiang Rai, Thái Lan): Ngoài nghỉ ngơi và tận hưởng dịch vụ tốt, tại Four Seasons Tented Camp Golden Triangle, du khách còn được tham gia thám hiểm khu rừng bên cạnh với nhiều loài động thực vật quý hiếm.

Iniala Beach House (Phuket, Thái Lan): Các thiết kế mang hơi hướng tương lai của khu nghỉ mát Iniala Beach House là lý do thu hút du khách trên khắp thế giới. Du khách đến đây có thể thuê biệt thự và căn hộ penthouse, có một quản gia phục vụ, lái xe, đầu bếp, chuyên gia trị liệu spa.

Banyan Tree (Lăng Cô, Việt Nam): Banyan Tree, Lăng Cô là khu nghỉ dưỡng có nhiều biệt thự với hồ bơi riêng. Thiên nhiên đẹp, không gian sang trọng cùng việc nằm gần các điểm du lịch văn hóa nổi tiếng như Hội An, Huế, Thánh địa Mỹ Sơn khiến Banyan Tree là một trong nhiều khu nghỉ dưỡng được yêu thích nhất ở châu Á.

Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort (Thái Lan): Điều khiến du khách thích thú nhất khi đến Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort là được tham gia nhiều hoạt động cùng những chú voi và học nấu các món ăn Thái Lan.

Shangri-La's Mactan Resort & Spa (Cebu, Philippines): Shangri-La's Mactan Resort and Spa có 530 phòng chất lượng cao, là một nơi nghỉ ngơi tuyệt vời dành cho những người yêu thích lặn biển khám phá rạn san hô hoặc du ngoạn bằng tàu Catamaran - một loại thuyền có hai thân.

The Four Seasons Resort (Koh Samui, Thái Lan): Với 60 biệt thự đầy đủ các tiện nghi nằm ở vị trí lý tưởng với tầm nhìn rộng trông ra vịnh Thái Lan. Đây thực sự là một nơi hoàn hảo để du khách có thể đắm mình với thiên nhiên thanh bình và tận hưởng một kỳ nghỉ ngọt ngào.

Anantara Peace Haven Tangalle Resort (Sri Lanka): Tọa lạc ở một bờ biển hoang sơ phía Nam của Sri Lanka, nhìn ra Ấn Độ Dương. Anantara Peace Haven Tangalle Resort là một nơi giúp bạn thoát ra khỏi những ồn ào náo nhiệt của những thành phố.

Anantara Hua Hin Resort & Spa (Thái Lan): Nằm ở một thị trấn ven biển, phía nam của thủ đô Bangkok, Anantara Hua Hin Resort & Spa có thiết kế sang trọng với các đồ nội thất làm từ gỗ quý và lụa Thái. Sân thượng nhìn ra khu vườn nhiệt đới xanh mát và đại dương mênh mông.

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort & Hotel (Đà Nẵng, Việt Nam): Điểm nổi bật của InterContinental Danang là tọa lạc trên sườn đồi, gối mình bên cạnh bán đảo Sơn Trà và có tầm nhìn tuyệt đẹp, trải dọc trên cung đường biển tuyệt đẹp.

Amanpulo (đảo Pamalican, Philippines): Amanpulo là khu nghỉ dưỡng đầy phong cách. Các Villas đều có đầu bếp và quản gia riêng. Nhiều du khách chia sẻ, khi ở đây, họ có cảm giác mình là Bill Gates, Tom Cruise, hay Beyoncé.

COMO Uma Ubud (Bali, Indonesia): Khu nghỉ dưỡng COMO Uma Ubud có 46 phòng, thu hút bởi ẩm thực ngon miệng với các món ăn địa phương.

Four Seasons Resort Bali (Jimbaran Bay, Indonesia): Four Seasons Resort Bali là điểm đến lý tưởng cho các gia đình bởi dịch vụ giữ trẻ và câu lạc bộ dành cho trẻ em. Nội thất sang trọng cùng hồ bơi vô cực liền kề bãi biển cùng các món ăn hải sản được phục vụ tại chỗ vào ban đêm là điểm nổi bật của khu nghỉ dưỡng này.

Shangri-La Rasa Sayang Resort & Spa (Penang, Malaysia): Nằm trên mũi phía bắc của đảo Penang, ngoài khơi bờ biển phía tây của Malaysia, Shangri-La Rasa Sayang Resort có tất cả những đặc điểm của một khu nghỉ mát sang trọng ngoại cỡ. Các phòng được bài trí phù hợp với nhiều đối tượng khách. Tại đây có nhiều hồ bơi, một sân golf, 11 biệt thự, spa cung cấp liệu pháp thư giãn của Malaysia và Trung Quốc.

Four Seasons Resort The Nam Hải (Hội An, Quảng Nam,Việt Nam): Khu nghỉ mát yên tĩnh này là nơi tuyệt vời khi có tất cả mọi thứ, từ thiết kế phòng đẹp mắt, bar trên bãi biển và dịch vụ spa chuyên nghiệp. Ở đây cũng có một câu lạc bộ trẻ em, một lớp dạy nấu món Việt, và 8 Villas dành cho gia đình.

Sofitel Angkor Phokeethra Golf & Spa Resort (Siem Reap, Campuchia): Sự kết hợp của ngôi nhà mái ngói đỏ, vòm màu trắng, cùng với những khu vườn nhiệt đới tạo nên cảm giác thanh bình đặc biệt.

Nihiwatu (đảo Sumba, Indonesia): Nihiwatu là một khu du lịch với nhiều biệt thự sang trọng, hiện đại. Đặc biệt, du khách đến đây có thể nghỉ trong các khu nhà mái tranh, có một quản gia và bể bơi riêng.