Các điểm đến Việt Nam nổi như cồn sau khi lên màn ảnh

Hạ Long, Quảng Bình, Ninh Bình là những nơi được nhắc đến nhiều khi quay Kong: Skull Island, Pan... còn Phú Yên trở thành điểm đến hot nhất năm 2016 sau phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh".

Quảng Bình - Phim Kong: Skull Island

Bom tấm của Hollywood chọn một số điểm ở Việt Nam làm bối cảnh, trong đó có Quảng Bình: hang Chuột (xã Tân Hóa), hồ Yên Phú (xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa)... Từ ngày bắt đầu bấm máy đến nay, Kong đã góp phần thu hút du khách đến với Quảng Bình. Các tour yêu thích là khám phá Tú Làn, động Phong Nha, suối Nước Mọc, hang Tối... Chính đạo diễn phim Kong, Jordan Vogt-Roberts cũng trở lại Quảng Bình vào tháng 12/2016 để tham quan một số nơi, đặc biệt ông đã trở thành khách du lịch đầu tiên trên thế giới đi xuyên hang Sơn Đoòng. Ảnh: Oxalis.

Vịnh Hạ Long - Phim Kong: Skull Island

Vịnh Hạ Long cũng là một bối cảnh trong phim Kong. Nơi cuối cùng được đạo diễn chọn để bấm máy là hòn Cọc Chèo, sau nhiều ngày khảo sát. Trước đây, Hạ Long cũng từng xuất hiện trên phim Pan - bom tấn có kinh phí 150 triệu USD. Cận kề ngày ra mắt phim Kong, nhiều du khách, đơn vị lữ hành hỏi về cảnh đẹp, vị trí của điểm quay phim, Sở Du lịch Quảng Ninh cho biết. Một số công ty du lịch khuyến mãi tặng vé xem phim Kong (sau khi công chiếu) cho du khách mua tour Hạ Long.

Tràng An - Phim Kong, Pan, Thiên mệnh anh hùng

Danh thắng Tràng An, cách thành phố Ninh Bình 7 km, cách Hà Nội 96 km về hướng nam là điểm đến được yêu thích bởi cảnh quan sơn thủy hữu tình. Tràng An xuất hiện trong 2 phim Mỹ là Kong và Pan, và phim Việt chiếu rạp Thiên mệnh anh hùng, Tấm Cám. Những ngày cuối tuần, dịp lễ Tết, Tràng An luôn đông kín người, du khách phải xếp hàng đợi lâu mới đến lượt lên thuyền.

Hang Én - Pan

Khung cảnh ở lối vào và bên trong Hang Én được sử dụng trong một phân cảnh khá dài, quan trọng và hấp dẫn của phim Pan. Hang Én nằm trong khu vực trung tâm của Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Hành trình thám hiểm hang Én qua những vùng hang động, khe suối mát lạnh và cảnh quan kỳ vĩ của tạo hóa. Đây được coi là lựa chọn hàng đầu của những người yêu thích Sơn Đoòng mà chưa có cơ hội thám hiểm. Ảnh: Oxalis.

Phú Yên - Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Sau bộ phim chuyển thể từ truyện cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, Phú Yên được coi là điểm đến trong nước hot nhất năm 2016. Cánh đồng lúa yên bình là bối cảnh nhiều lần xuất hiện trên phim này, gắn với cuộc sống làng quê của ba nhân vật chính. Phú Yên vừa có núi, vừa có biển, các điểm đến nổi tiếng được du khách tìm đến như vũng Rô, ghềnh Đá Đĩa, bãi Xép, vịnh Xuân Đài, biển Xóm Rớ...