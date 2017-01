Bí quyết ăn Tết vui vẻ dành cho người bận rộn

Thứ Bảy, 21/01/2017 07:33

Với dân công sở, thời gian về cuối năm thường eo hẹp, mà lại có vô khối thứ đổ lên đầu, làm sao để có thể cân bằng mọi thứ và tận hưởng một cái Tết đúng nghĩa?

Những ngày cuối cùng của năm cũ sắp qua đi, người người nhà nhà đều hối hả chạy đua để kịp hoàn thành công việc còn dang dở. Tết năm nay có phần hơi vội vàng, nên dường như người cũng gấp gáp theo. Ngoài đường, hoa đào đã xuống phố tự bao giờ, giật mình đã đến Tết ông Công ông Táo, chẳng mấy mà tiễn năm cũ mừng năm mới.

Lên danh sách công việc cần hoàn thành

Nghỉ Tết là kỳ nghỉ dài nhất trong năm, các hoạt động tạm thời gián đoạn, do đó các doanh nghiệp, ngân hàn… đều có kế hoạch chuẩn bị trước. Nhân viên cũng vì thế mà thường phải cáng đáng thêm một khối lượng lớn công việc, vừa hoàn thành kết quả cuối tháng, vừa chuẩn bị một số đầu việc để khi đi làm lại không quá gấp gáp.

Kỳ nghỉ Tết Âm lịch năm nay trùng vào cuối tháng, do đó ngày chốt số liệu, ngày báo cáo cũng bị đẩy lui lên. Dư âm của Tết dương còn chưa qua, nhân viên đã lao vào xử lý công việc của Tết âm, nhìn đã thấy sao mà ngao ngán. Thế nhưng có ngán vẫn phải làm, vậy phải làm sao để không bị dồn vào ngày cuối năm quá nhiều?

Hãy thử lên danh sách các công việc chưa hoàn thành, tình trạng và nguyên nhân tại sao vẫn còn tồn đọng. Sau đó bạn hãy xử lý những công việc quan trọng và gấp gáp trước, đặc biệt là những công việc có ảnh hưởng tới công việc khác hay có sai sót cần kiểm tra lại nhiều lần…

Việc lên danh sách không chỉ giúp bạn quản lý tốt công việc mà mỗi khi gạch đi một công việc đã hoàn thành, bạn sẽ cảm thấy được động viên và khích lệ. Mặc dù cách này nghe có vẻ cũ, nhưng nếu vận dụng linh hoạt, bạn sẽ không lo bị quá tải nữa.

Bên cạnh đó, hãy tận dụng công nghệ để giúp bản thân nhớ những đầu việc cần làm. Với một số công việc có deadline, hãy đặt chế độ nhắc nhở nhiều lần để tránh thiếu sót, nên cập nhật tình trạng công việc thường xuyên, tránh để một công việc bị "om" quá lâu.

Thường vào cuối năm, các bộ phận, phòng ban khác cũng rất bận rộn, vì thế hãy nhắc nhở nếu công việc của bạn đang bị vướng ở bộ phận của họ, nhưng trên tinh thần hỗ trợ nhau. Thay vì bực tức khi công việc bị chậm trễ, hãy thử tìm hiểu lý do nơi đồng nghiệp, có thể do thời gian gấp rút, do nhân viên mới chưa quen việc, do lỗi hệ thống… để có cách xử lý kịp thời.

Phân bổ thời gian hợp lý

Chỉ có hai ngày nghỉ trước Tết, thậm chí với một số ngành nghề, việc trực Tết hay làm thêm giờ là chuyện bình thường. Do vậy, thời gian khá eo hẹp, đặc biệt là với các chị các mẹ. Vừa lo việc cơ quan, vừa lo sắm Tết, gửi Tết, lại lo tút tát bản thân, vậy phải làm sao? Tuy rằng khó những không phải là bất khả thi.

Đừng để nước đến chân mới nhảy, các chị các mẹ hãy tận dụng ngày nghỉ cuối tuần hoặc một tối rảnh rỗi để đi mua sắm, nhưng nên lập danh sách các món cần mua để tránh "bội chi". Đồ Tết có thể nhờ ông bà sắm hộ, hoặc mua online ở các trang bán hàng uy tín.

Nếu không có thời gian rảnh, có thể sử dụng dịch vụ dọn nhà theo giờ. Tuy nhiên, đây cũng là lúc vô cùng thích hợp để gắn kết gia đình: cả nhà cùng nhau dọn dẹp, lau chùi, trang trí nhà cửa, vừa lôi được đức ông chồng lười biếng dậy, lại giúp con cái có ý thức chia sẻ công việc với cha mẹ. Một công nhiều việc, vậy nên đừng bỏ qua cơ hội này nhé.

Dịp Tết cổ truyền là lúc gia đình bạn bè tụ tập, không tránh khỏi những màn chúc rượu mời bia liên tục. Có lẽ hơn ai hết, các đấng mày râu đều ngán ngẩm mỗi khi nhắc tới "tiết mục" này. Ai cũng ngán nhưng chẳng biết làm sao để không phải rượu bia mỗi lần đi chúc Tết. Vậy hãy biết chọn lọc những nơi đi chúc Tết và khung giờ chúc Tết thử xem sao?

Những nơi chỉ là bạn bè hàng xóm thân thiết vừa phải, có thể chỉ ghé qua chúc Tết rồi xin phép ra về, còn với anh em họ hàng bạn bè chí cốt, cũng đừng cả nể! Từ chối cũng là một nghệ thuật, hãy lấy lý do khéo léo, ví dụ như bận đi chúc Tết đường xa, đi cùng vợ và con nhỏ cần về sớm, đang uống thuốc cần kiêng đồ uống có cồn…

Tất nhiên vẫn không thể tránh được hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng hạn chế những chén tạc chén thù không đáng có. Hãy nghĩ tới phía sau những chén rượu bên bàn nhậu là mẹ, là vợ, là con cái, là gia đình vẫn đang trông ngóng bạn trở về.

Tạm xa các thiết bị công nghệ

Tết là để quây quần bên người thân, bên bè bạn. Công việc đã làm cả năm rồi, vậy nên hãy xác định rõ "tránh xa các thiết bị công nghệ" để có một cái Tết đúng nghĩa. Sẽ chẳng ra sao nếu đang ngồi bên mâm cơm mà những câu chuyện lại liên tục bị ngắt quãng bởi tiếng chuông điện thoại.

Hãy cố gắng xử lý xong hết các công việc còn tồn đọng, hoặc nếu vẫn chưa thể dứt điểm, hãy tạm gác qua một bên. Gặp nhau là để nhìn mặt nhau, cười nói hỏi han, buôn những câu chuyện phiếm mà ngày thường chẳng có khi nào được dịp thảnh thơi nhắc tới, chứ không phải là lúc cắm cúi với chiếc smartphone.

Thử cất điện thoại vào túi, lắng nghe những câu chuyện đời thường từ những người thân yêu, xem bức tranh được cô giáo khen của con gái nhỏ, cùng vợ dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa đón lộc xuân năm mới, đưa con cái đi tảo mộ ông bà, giúp đỡ cha mẹ việc nhà, hoặc chỉ đơn giản là dậy sớm hơn ngày thường một chút, tận hưởng không khí Tết se se đang len dần trong từng ngõ ngách, ngắm buổi bình minh cuối cùng của năm cũ và tặng cho lòng mình một chút bình yên.

Năm cũ chỉ còn đếm ngược bằng ngày, không khí Tết đã rộn ràng khắp các làng quê, đường phố. Cho dù năm qua những mục tiêu vẫn còn dang dở, nhưng năm mới sắp đến rồi, chúng ta lại được tặng thêm 365 ngày để phấn đấu, vậy nên hãy tạm đặt những ganh đua tranh đấu sang một bên.

Tết chỉ thực sự là Tết khi được quây quần dưới mái ấm gia đình, được ngừng lại khi phút giao thừa lặng lẽ trôi và nuôi thêm nhiều hy vọng cho năm mới được an lành, hạnh phúc.